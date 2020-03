Albert Heijns in Brabant nemen maatregelen: schermen opgehangen en 1,5 meter afstand gemarkeerd

Ontsnapt aan Poolse lockdown: hoe 3 Brabanders net op tijd over de grens vluchten

17 maart KRAKAU/BREDA - Het ene na het andere Europese land sloot de afgelopen dagen de grenzen. Het stelt toeristen die in het land verblijven voor een dilemma: de vakantie in alle rust doorzetten, of als de wiedeweerga het land verlaten? Verslaggever Tom Hayes zat in Polen en besloot dat laatste. ‘Als een groep vluchtelingen liepen we over de Pools-Duitse grens.’