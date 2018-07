Albert Verlinde terug na verdrietige periode en van wie is eigenlijk deze mooi opgemaakte prinses?

Albert Verlinde terug van weggeweest

Presentator Albert Verlinde uit Cromvoirt was drie weken afwezig op Social Media. Zijn beide ouders stierven kort na elkaar en dat verdriet moest hij verwerken. Dankzij vele lieve reacties, zijn mooie Brabantse tuin en liefde en steun van vrienden is hij weer terug.

Lieve allemaal, ik ben drie weken niet op social media geweest omdat ik het verdriet van het verlies van mijn ouders zo kort na elkaar moest verwerken. Maar dankzij de werkelijk waar honderden reacties vol liefde, dankzij deze heerlijke tuin in mijn Brabantse land en dankzij de liefde en steun van mijn vrienden ben ik er weer. Dank iedereen voor de lieve berichten en dank aan mijn ouders voor hun levenslange steun. We zullen doorgaan xx Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Jul 2018 om 2:59 PDT

Hans en zijn klein, klein kleutertje

Hans Teeuwen is heerlijk aan het zwemmen met zijn dochtertje, die hij in zijn vriendelijke comment een Klein klein kleutertje noemt...

Nieky feest op Wish

Kickbokser Nieky Holzken uit Helmond vierde zaterdag een feestje in de zon bij festival Wish in Beek en Donk. Dat deed hij zo te zien met zijn vrouw Nathellie en een bevriend stelletje.

@wishoutdoor was top Een foto die is geplaatst door null (@niekyholzken) op 1 Jul 2018 om 0:28 PDT

Stralende Jacky Groenen

Voetbalster Jacky Groenen staat te stralen voor een auto op vakantie in Italië. Ze gaat lekker 'verder toeteren' schrijft ze erbij.

Weer verder toeteren in Italy 🇮🇹 Een foto die is geplaatst door null (@jackie_groenen_14) op 1 Jul 2018 om 2:11 PDT

Gers Pardoel blij met reactie op Hold Up

Het publiek gaat los bij een optreden van Gers Pardoel uit Kaatsheuvel zaterdag op zijn nieuwe nummer 'Hold up'. Te zien is hoe tientallen kinderen staan te springen samen met de zanger op het nummer wat pas één dag uit is. En daar is hij natuurlijk trots op.

Wanneer “Hold Up” 1 dag uit is en iedereen doet mee... 🔥🔥🔥🔥🔥 @mennoboomin Een foto die is geplaatst door null (@gers_pardoel) op 1 Jul 2018 om 1:08 PDT

Innige felicitatie van Jeroen voor Kraantje

Acteur Jeroen van Koningsbrugge uit Roosendaal feliciteert zanger en rapper Kraantje Pappie met zijn 32-jarige verjaardag. En dat doet hij met een hele dikke, liefdevolle knuffel.

#Gefeliciteerd @kraantjepappie #32jaar #doemaar #sindseendagoftwee Een foto die is geplaatst door null (@jeroentjes) op 1 Jul 2018 om 1:23 PDT

Prinsesje van vier jaar

De dochter van Jordy Croux, voetballer bij Willem II, is vandaag jarig. Ze wordt vier jaar en is zo te zien op de foto helemaal in de wolken met haar mooie schmink. 'Gelukkige verjaardag lieve schat', schrijft Croux bij de foto.