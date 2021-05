Aldi sluit meerdere Brabantse filialen voor één dag door verbouwingen

Verlate uitslag Centrale Eindtoets vandaag bekend in Brabant, hoeveel vragen zou jij goed hebben gehad?

25 mei Dinsdag is het zo ver: de kinderen van groep 8 krijgen de uitslag van de Centrale Eindtoets. Door de leerachterstand van scholieren is de uitslag vertraagd. De vakken Nederlandse taal, rekenen en wereldoriëntatie kwamen allemaal aan bod. Het is misschien al even geleden, maar hoeveel vragen zou jij zelf goed hebben gehad op de eindtoets? Maak hieronder de quiz.