Alex Maas heeft rigoureus nieuw kapsel en Art Rooijakkers is verdrietig

Theater Gitzwart en intrige­rend boerendra­ma in stal Genneper Hoeve

15 augustus EINDHOVEN - Met ‘Stallerhof’ van de Duitse schrijver Franz Xaver Kroetz, levert Yvonne van Beukering een van haar beste regies af bij Afslag Eindhoven. De komende tijd is het dertien keer te zien in de Genneper Hoeve in Eindhoven.