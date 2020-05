Algen, bruin water en drijvende vliegjes: zo houd jij je zwembad deze zomer schoon

Een kinderbadje, de razend populaire opblaas-jacuzzi of een ‘echt’ privézwembad. Sinds we met zijn allen noodgedwongen thuiszitten én het al weken heerlijk weer is, gaan Brabanders massaal voor een zwembad in de tuin. De mogelijkheid tot een verkoelende plons op eigen terrein is al lang niet meer voor de happy few .

Leuk, totdat het water een vieze kleur begint te krijgen en er meer en meer vuil in je badje drijft. Met deze tips voorkom jij dat en geniet je - voorlopig helaas nog zonder poolparty's - van je thuiszwembad.

Bescherm je bad tegen de zon

Kleurt het water waarin jij baddert groen? Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de zon. De UV-straling zorgt namelijk niet alleen voor jouw bruine tintje, maar ook voor belangrijke voedingsstoffen voor algen. Om dit tegen te gaan kun je het beste een afdekzeil gebruiken. Helpt meteen tegen vliegjes, bladeren en ander ongewenst vuil. Ook middelen als chloor en zwembadzout helpen je al een heel eind op weg.

Is het te laat? Laat de zwembadpomp dan een paar dagen non-stop draaien (wees niet zuinig!). De pomp heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds filtert het vieze deeltjes uit het water, anderzijds zorgt het voor een goede watercirculatie.

Gebruik daarnaast chloor om bacteriën te doden, zorg dat de alkaliteit-waarde van je badje tussen de 100 en 150 ppm ligt, de pH-waarde rond de 7.2 en voeg eventueel wat anti-alg toe. Wees ook niet bang om regelmatig eens een aantal verse liters water toe te voegen.

Geen ijzer in het water

Om te voorkomen dat je zwembad dan weer bruin of grijs kleurt of troebel wordt, zorg je ervoor dat er geen speeltjes of andere spullen van ijzer (of die ijzer bevatten) in het water liggen.

Boxershort onder de zwembroek?

Was de gel en zeep uit je haren en zorg dat je geen zonnebrand of make-up op je huid hebt voordat je een duik neemt. Maak daarnaast je voeten goed schoon met een voetenbadje voor je te water gaat. En voor de modebewuste mannen: draag geen boxershort onder de zwembroek. Ook dat brengt vuildeeltjes met zich mee.

Niet eten en drinken in het water

Met een cocktail of biertje in de jacuzzi? Of een borrelnootje eten terwijl je drijft op je opblaaskrokodil? Hartstikke verleidelijk natuurlijk, maar ook vragen om problemen. Het risico dat er kruimeltjes in het water belandden is groot. Voorkom dit.

Grondwater, regenwater of leidingwater