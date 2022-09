Ali G. krijgt bijna 20 jaar cel voor terreurcampagne tegen fruithandel De Groot

ARNHEM/HEDEL - Ali G. (37), de hoofdverdachte in de terreurcampagne tegen de Hedelse fruithandel De Groot, gaat voor 19 jaar en 10 maanden de cel in. De rechtbank in Arnhem is ervan overtuigd dat hij eerst de directeuren van het bedrijf afperste en later zestien aanslagen plande.

Justitie ziet G. al jaren als de kwade genius in de zaak die de Bommelerwaard al jaren in zijn greep houdt. Hij zou aan de touwtjes trekken van een grootschalige afpersingscampagne, die na het onderscheppen van 400 kilo cocaïne in mei 2019 al op poten werd gezet.

Dat begon met het afpersen en bedreigen van de eigenaren van de fruithandel, maar ontaardde al snel in een geweldsgolf van aanslagen met (voornamelijk) mortierbommen. De slachtoffers waren (oud-)medewerkers van De Groot uit onder meer Hedel, Kerkdriel, Velddriel, Rosmalen en Vlijmen. De adressen kwamen door een fout van justitie in het strafdossier - en dus bij de verdachten - terecht.

‘Lange Ali’ zat al jaren vast

Voor justitie was het ook bij de allereerste dreigberichten van mei en juni 2019 al klip en klaar: het is G., die door zijn rijzige gestalte als ‘Lange Ali’ te boek staat, die aan de knoppen zit. Hij werd vrijwel direct opgepakt en zit sindsdien al bijna 2,5 jaar vast.

Alleen in 2020 was hij nog enkele maanden op vrije voeten. Vanuit de gevangenis zou G. door zijn gegaan met het ronselen van aanslagplegers en het plannen van aanslagen. Daarom zit G., na Rotterdam en Leeuwarden, nu in het strenge regime van de EBI in Vught in de cel.

Het OM eiste afgelopen juni nog de maximale straf van 26 jaar en 7 maanden cel. G. was er niet bij toen het uiteindelijke vonnis van 19 jaar en 10 maanden cel werd uitgesproken. De rechtbank acht bewezen dat hij een ‘organiserende en leidende rol had’. G. zette bovendien anderen ‘op geraffineerde wijze’ aan tot het plegen van aanslagen.

Vrijspraak voor drie verdachten

Medeverdachten, die in mei en juni 2021 verantwoordelijk waren voor een brandstichting in Tiel en het beschieten van woningen in Hedel, Kerkdriel, Velddriel en Waardenburg, gaan ook voor jaren de cel in. De straffen varieeëren van 16 maanden jeugddetentie tot 9 jaar cel. Het OM zette nog in op straffen tot 16 jaar.

Drie van de acht verdachten werden vrijgesproken. Tegen twee van hen was nog een forse celstraf van 15 en 6 jaar geëist. Het duo gaf boodschappen door, maar kon volgens de rechter op dat moment nog niet weten dat het om instructies voor aanslagen ging.