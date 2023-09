Alle gevluchte jongeren in West-Brabant kunnen naar school, ook al is het soms maar een halve dag

Man met drugs op achter het stuur aangehou­den bij Zevenberg­schen Hoek

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdagavond aangehouden op de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek. Volgens de politie reed de man rond zonder geldig rijbewijs en was hij mogelijk onder invloed van drugs.