Alle grote evenementen in Brabant afgelast, 7 dagen zo min mogelijk sociaal contact aangaan

Alle grote evenementen in Brabant worden afgelast. Dat vertelde John Jorritsma, burgemeester van gemeente Eindhoven, tijdens een persconferentie dinsdagmiddag. Daaronder ook wedstrijden in het betaalde voetbal. ,,Maar Brabant gaat niet op slot.”

Alle evenementen waar meer dan duizend mensen bij betrokken zijn worden geannuleerd, liet de Eindhovense burgemeester weten. Indoor Brabant, dat van 12 tot en met 15 maart plaatsvindt, gaat in een afslankte versie tóch door. Het paardensportevenement laat maximaal duizend bezoekers per dagdeel toe.

De carnavalsoptocht in Oosterhout gaat zeker niet door. ,,Tot aan aanstaande maandag moeten we Brabant consolideren, zodat het virus zich niet verder kan verspreiden.” Je boerenverstand gebruiken, dat is het devies.

Ook dance-evenementen, die vaak meer dan duizend bezoekers trekken, gaan niet door. Welke dat precies zijn, is op dit moment niet duidelijk. Over evenementen die minder dan duizend bezoekers trekken en aanstaande zijn, was Jorritsma duidelijk. “Wees zeer terughoudend met zulke evenementen of gelast ze af. In het kader van het gezonde verstand.”

Voetbal

Ook het betaald voetbal wordt platgelegd. De thuiswedstrijden van PSV, Willem II en RKC Waalwijk tegen respectievelijk FC Emmen, Heerenveen en FC Groningen gaan komende speelronde niet door. In de eerste divisie zou TOP Oss thuis spelen tegen FC Den Bosch.

De burgemeesters hebben geen besluit genomen over het amateurvoetbal, omdat daar geen tribunes vol toeschouwers zijn, zoals bij het profvoetbal. Als de KNVB tot de conclusie komt dat het amateurvoetbal niet door kan gaan, ,,zouden wij dat ondersteunen”, stelden de burgemeesters.

Career Expo

Op dinsdag en woensdag vindt in de Technische Universiteit Eindhoven de Career Expo plaats. Die carrièrebeurs is met onmiddelijke ingang afgeblazen, meldde Jorritsma.

‘Duivelse dilemma's’

In de persconferentie sprak burgemeester Jack Mikkers (Den Bosch) van ‘een dag met duivelse dilemma's'. Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, raadt eenieder aan om terughoudend te zijn met sociale contacten 'om het virus verder in te dammen.’ ,,We hebben de inzet van alle Brabanders nodig om dit te realiseren.”

Weterings wil geen kroegen sluiten, maar raadt ‘jonge stappers’ aan, die bijvoorbeeld naar de Korte Heuvel in Tilburg of Stratumseind in Eindhoven een biertje gaan drinken, daarna vooral op te passen met contact met ouderen. Daarbij wijst hij naar ouders en grootouders, die meer vatbaar zijn voor het coronavirus. ,,Er komt geen verbod op kroegen", benadrukt hij eens te meer.

Concrete evenementen

,,Brabant gaat niet op slot, maar Brabant neemt wel zijn verantwoordelijkheid", begint John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, zijn relaas.

Maandagavond riepen het kabinet en het RIVM werkgevers in Brabant op om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daar wordt gehoor aan gegeven. Volgens de ANWB was het dinsdagochtend 25 procent minder verkeer op de weg dan anders.

In heel Brabant zijn er sinds maandagmiddag 23 nieuwe patiënten bijgekomen, tot 157 in totaal. Tilburg, dat maandag veel nieuwe gevallen kende, stijgt nu met 2, naar 29 zieken. Het blijft daarmee de gemeente met het grootste aantal coronapatiënten in Nederland.