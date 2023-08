Alle paardenliefhebbers naar Sint Anthonis: daar is dit jaar de Dag van het Paard

De pijlen vliegen in het rond bij Archery Attack voor stoere kinderen: ‘Het heeft even tijd nodig’

NUENEN - Het is de vooravond van de vakantie als Actief Nuenen! via de Nuenense weekkrantjes het programma voor de zomer bekendmaakt. Superstoer die foto in de weekkrantjes. Vier jongens, onherkenbaar door de stoere helm met masker op hun hoofd. Een grote boog in hun handen met daarin een pijl met een dikke oranje dop.