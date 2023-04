Alleen fel en wit licht als je langs fietst: Waalwijk gaat voor proef met slimme verlichting

RKC-verdediger Lelieveld boos na late tegengoal: ‘Schandalig dat dit kan’

Strontchagrijnig. Anders kun je de stemming van RKC-verdediger Julian Lelieveld na het inhaalduel met Go Ahead Eagles woensdagavond niet noemen. Boos is hij over de manier waarop zijn ploeg in de 95ste minuut nog de 3-2 tegen krijgt.