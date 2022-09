Alleen nog frisse lucht in klaslokaal door raam open te zetten: per direct aanpak nodig

Dat is het geval bij het Merletcollege in Grave, het Elzendaalcollege in Boxmeer en de basisscholen De Waai in Cuijk en Matthias in Oploo. De scholen moeten per direct worden aangepakt om een gezonde leeromgeving te kunnen garanderen.

Bij nog eens achttien scholen in Land van Cuijk moet de komende jaren eveneens worden ingegrepen. De urgentie is hier minder groot, daarom zal de ventilatie op termijn worden aangepakt in combinatie met toch al benodigde ‘opknapbeurten’. Hiervoor is in overleg met de gemeente een breed opgezet ‘integraal huisvestingsplan onderwijs’ in de maak.

Met CO 2 -meters wordt nu in de klassen gecontroleerd of normen niet worden overschreden. Dreigt dat te gebeuren, dan moeten de ramen alsnog open.