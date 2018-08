Een WK Mario Kart en een van de kansheb­bers komt uit Brabant: 'Natuurlijk wil ik winnen'

11:59 DEN BOSCH/ALPHEN - In zijn tienerjaren was Edwin Peeters (41) een van de beste Mario Kart-spelers ter wereld. Maar nu hij de veertig is gepasseerd merkt hij dat het allemaal niet meer zo soepel gaat. Toch is de Bosschenaar deze week één van de vijftig deelnemers van het WK Super Mario Kart. ,,Natuurlijk wil ik winnen, maar ik verwacht er niet veel van."