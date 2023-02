Allemaal op de foto: bijna 100 carnavalsprins(ess)en komen samen bij het grote De Gelderlander Prinsentreffen

Goed geluimd

Het prinsentreffen werd voor de twintigste keer georganiseerd door de Gelderlander. Het is een unieke samenkomst: Nergens anders in Gelderland, Brabant of Limburg treffen zoveel lokale en regionale prinsen - jong en oud - elkaar op hetzelfde moment.

Enquête

Onder de aanwezige carnavalsverenigingen is een enquête gehouden met vragen over wat er wordt uitgegeven tijdens carnaval, of de verenigingen ook een carnavalsprinses kan hebben (in plaats van een prins) en of de jeugd nog geïnteresseerd is in carnaval. De resultaten worden binnenkort in de Gelderlander en op deze site gepresenteerd.



De foto van de prinsen uit deze regio wordt 11 februari gepubliceerd.