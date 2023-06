Alliance rekent in strijd om promotie eenvoudig af met zwakke broeder SSW

Koninklij­ke onderschei­ding voor Theo de Jong uit Aar­le-Rix­tel

AARLE-RIXTEL - Theo de Jong uit Aarle-Rixtel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Frank van der Meijden reikte de onderscheiding zaterdagmiddag uit tijdens de jaarlijkse Patroonsdag van het Sint Margaretha Gilde, ook bekend als de ‘Rooi Schut’, uit Aarle-Rixtel. Theo de Jong wordt geroemd vanwege zijn brede inzet voor het verenigingsleven, met name voor het gilde. Ook heeft hij zich ingezet voor de Scouting Aarle-Rixtel en het carnaval in Ganzegat.