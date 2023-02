‘Als die wagens naar buiten komen, word je er bang van’: Faantelaand en Den Haaykaant krijgen een giga-optocht

RAAMSDONKSVEER - Tijdens de open dag in de bouwhal van carnavalsverenigingen viel op dat er enorme creaties aan de optochten in Faantelaand en Den Haaykaant mee zullen doen. Te danken aan de pandemie.

Met rood-wit lint was er een pad uitgezet voor de bezoekers. Op sommige plaatsen was dat wel heel erg smal. Had alles te maken met de bouwwoede van de carnavalsclubs. Twee keer ging er een kruis door de optochten in Raamsdonk en Raamsdonksveer, daardoor werd en masse besloten om de creaties nog meer uit te breiden.

Prins Bertus d’n Leste, in hart en nieren een bouwer, heeft het allemaal meegemaakt. ,,Er is enorm uitgepakt. Als al die wagens dadelijk allemaal naar buiten komen, word je er bang van. Petje af voor al die inzet. Dit wordt heel bijzonder.”

Het denken ging door

In december 2020 ging de stekker al uit de optochten. Toen zijn de carnavalsclubs gestopt met lassen, gazen en plakken. Maar het denkwerk werd niet stilgezet. ,,Wij hebben ervoor gekozen om nieuwe technieken uit te proberen”, zegt Sem Hendriks van De Party Boys. ,,Zo zit er meer hydrauliek in onze prinsenwagen. Alles boven de vier meter draait en kantelt.”

Er is meer gebeurd. Hendriks: ,,We hebben een nieuw en groter onderstel gekocht. Dat we nog meer konden bouwen. Ook de trekkerombouw is langer. Dat heeft gruwelijk goed uitgepakt. We rijden dadelijk met 22 meter rond, hadden we anders nooit gehaald.” De hal zelf kan dat niet aan, je bent gebonden aan die vierkante meters. ,,Die trekkerombouw staat bij Langermans.” Heb je die uitwijkmogelijkheid niet, dan kun je de hoogte ingaan. Cv De Faant kiest daarvoor.

11 meter hoog, 35 meter lang

Als de jury de grootte van de wagens belangrijk vindt, dan is de kans groot dat Tjop Tjop er met de hoofdprijs vandoor gaat. In 2020 begonnen met een locomotief die van achteren naar voren rijdt. In de daaropvolgende jaren zijn er een kolenwagen, wagons en een karikatuur van prins Bertus d’n Leste bijgekomen. Alles bij elkaar dik 35 meter lang, het hoogste punt ligt op elf meter. Ook Tjop Tjop heeft een deel elders gestald.

Quote We bestaan 22 jaar, dan wil je uitpakken. Maar dit is echt niet normaal Michael van Tilburg, Tjop Tjop

Niks doen was geen optie, daarvoor is de bouwploeg van Tjop Tjop te gemotiveerd. ,,Komt nog bij dat we 22 jaar bestaan”, zegt Michael van Tilburg. ,,Dan wil je uitpakken. Maar dit is echt niet normaal.” En ook: ,,We hadden heel veel tijd, maar we moeten nog flink aan de bak.” Sommige delen bestaan alleen nog uit ijzerwerk. ,,Krijg je ervan als je er telkens wat bij verzint.”

Open dag als stimulans

Corona zorgt over twee weken voor een ongeëvenaarde optocht in Raamsdonk en ’t Veer. Maar achter die pracht en praal schuilt nog wat anders. Van Tilburg: ,,Doordat er twee jaar niks te doen was, zijn sommige leden gestopt.”

Die teneur heeft prins Bertus d’n Leste op meer plaatsen gehoord. ,,Ook bij het tonpraoten was de belangstelling minder. Alsof de mensen moeite hebben om weer van de bank te komen. Daarom is zo’n open dag goed. Kan iedereen zien wat er bij komt kijken om mee te kunnen doen aan de optocht. Hopelijk een stimulans voor de jeugd.”

De jongens en meisjes krijgen volop aandacht bij De Laaileeuwkes. Met z’n 25en rijden ze op een gloednieuwe prinsenwagen door Potteschijterslaand. ,,Was een raar gezicht toen we hier vier weken geleden binnen kwamen met het ijzeren geraamte”, zegt Bart Broere. ,,De rest leek al klaar.” Schijn bedriegt: al zijn er vanwege dat virus twee bonusjaren aan toegevoegd, elke wagen is pas daags voor de optocht echt helemaal af. Ook dat hoort bij de traditie van het bouwen.

Volledig scherm De Party Boys bij hun wagens en ontwerp. © Pix4Profs/Edwin Wiekens