Als je kind thuis komt te zitten, vrijwel altijd een drama dat diep ingrijpt op mensenlevens

Huilen, schreeuwen, paniek. De eerste schooldag was een drama voor kleine Chris. ,,Hij vond het he-le-maal niks”, zegt zijn moeder, Meglien Dekkers in Udenhout. Nu overkomt dat meer kinderen, maar bij Chris was het een half jaar later nog trekken, duwen, véchten om hem de klas in te krijgen. Inmiddels staat hij aan het eind van zijn basisschoolperiode en is het wóórd school al voldoende om hem op tilt te doen slaan.