ALS-patiënt Piet Vromans met voetballers Erp in actie voor zijn ziekte

,,We hebben weken in een zelfgekozen quarantaine gezeten, maar voor de stichting Topsport for Life wilde Piet de deur wel uit", zegt zijn partner Jacqueline van de Ven. Piet Vromans (58) is al zeven jaar ALS-patiënt. Dat is lang, bij deze ziekte waarbij spierfuncties een voor een wegvallen, overlijden patiënten vaak drie tot vijf jaar na het stellen van de diagnose. Maar bij Piet verloopt het stabieler, al is hij nu in de fase gekomen dat hij niet meer kan lopen en nog maar moeilijk praten. Daarom voert Jacqueline namens hem het woord. ,,Op zijn 50e verjaardag was er nog niets aan de hand, maar op zijn 51e verjaardag werd de wereld driedubbel op zijn kop gezet na de diagnose ALS. Toch zijn we altijd optimistisch en positief gebleven. Dat moet ook wel. Je levert steeds wat in, en past je daar weer op aan. Anders heb je geen leven.”