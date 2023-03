Alsnog discussie over geschiktheid locatie nieuwe noodopvang Oss

Is de gekozen locatie aan de noordrand van Oss wel echt de beste? Omwonenden wisten daarover donderdagavond twijfel te zaaien in de Osse raadzaal. In tegenstelling tot de meeste raadsleden beschikten zij over documenten waarin andere locaties in beeld zijn geweest voor verhuizing van de huidige noodopvang aan de Raadhuislaan. Die documenten verkregen zij door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Overheid.

Te smal en gevaarlijk

De ene na de andere inspreker benadrukte dat de Macharenseweg te smal en te gevaarlijk is voor de vestiging van een opvang voor maximaal vijfhonderd bewoners. Dat probleem zou op andere locaties veel minder spelen. DDO diende daarop samen met Forum voor Democratie een motie in om de voorbereidingen voor de verhuizing te stoppen in afwachting van een onafhankelijk onderzoek naar de verkeersveiligheid ter plekke.

Wethouder Thijs van Kessel stelde de zorgen over de verkeersveiligheid te delen. ,,Dat is vanaf het eerste moment een punt geweest dat onze aandacht heeft. Een onafhankelijk onderzoek is niet nodig. We hebben voldoende deskundigheid in huis om hier zelf oplossingen voor te bedenken.” Op de vraag waarom er ondanks dit probleem toch gekozen is voor de Macharensweg als locatie, antwoordde Van Kessel dat er hier de meeste ruimte is. ,,Deze locatie is aan drie kanten vrij en komt dus niet midden in een buurt. We hoeven hier niet te stapelen en er is genoeg ruimte voor parkeren, een speeltuintje of een sportveldje.”

Andere ‘winnaar’

Frank Duijs (DDO) stelde daarop dat er in zijn optiek een betere locatie voorhanden is. ,,Uit de stukken blijkt dat er een andere ‘winnaar’ naar voren komt. Ik zal nu niet zeggen op welke plek dat is, om onrust te voorkomen.” De woorden van Duijs leidden tot ongemak bij de andere partijen. Joop van Orsouw hekelde het feit dat hij als raadslid kennelijk over minder informatie beschikt dan de omwonenden. Hij vroeg om per ommegaande dezelfde stukken te krijgen opgestuurd. Die toezegging deed de wethouder.

De motie van DDO en FvD werd daarna met ruime meerderheid weggestemd. Hilde de Wit motiveerde de tegenstem van de VVD als volgt: ,,In de motie wordt opgeroepen om de voorbereidingen voor de verhuizing van de noodopvang te staken en tegelijk om een verkeersonderzoek in te stellen. Dat onderzoek maakt juist deel uit van de voorbereidingen. Deze motie lijkt vooral bedoeld om het eerder genomen besluit te torpederen.”

Volledig scherm Het weiland aan de Macharenseweg waar de noodopvang naartoe verhuist. © Van Assendelft Fotografie