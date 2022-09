Alsnog energietoeslag voor studenten, mits zij een eigen postadres hebben

Hier kan je nog wél betaalbaar wonen in Brabant: nieuwbouw en ‘duokopen’ ónder de twee ton

Het vinden van een betaalbaar huis is voor veel mensen al lange tijd niet gemakkelijk, maar door de huidige inflatie kan het zelfs een onmogelijke opgave lijken. Toch zijn er nog ‘koopjes’ te vinden in Brabant of net over de grens. Deze woonruimtes staan op dit moment te koop voor een bedrag van onder de twee ton.

21 september