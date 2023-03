Altena aan de slag met toekomst kerken, voor sommige staat die al vast

Problemen met Hartjes in de Wijk in Boxtel nu er actie moet worden ondernomen; project­groep stopt

BOXTEL - Hulp bij boodschappen en financiële zaken aan senioren in Boxtel. De laagdrempelige zorg van Hartjes in de Wijk is veelbelovend. Maar nu het erop aankomt geven gemeente, woningstichting en zorgpartijen niet thuis. De projectgroep geeft er de brui aan.