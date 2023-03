Altena gaat grafstenen ruimen op gemeentelijke begraafplaatsen

Plannen voor kinderboer­de­rij met speeltuin achter Park Vossenberg: wie helpt er mee?

KAATSHEUVEL - Het is een grote wens van het nieuwe zorgcentrum Park Vossenberg in Kaatsheuvel; in de tuin achter het centrum een kinderboerderij met speeltuin. De Stichting Klussen- en Diensten Centrale (KDC) gaat kijken of dat kan.