Alweer in de tractor naar het provinciehuis

DEN BOSCH - De kop is eraf voor het estafetteprotest van de Brabantse boeren. Zij staan deze week elke werkdag bij het provinciehuis in Den Bosch om een belangrijke deadline van tafel te krijgen. Er heerst voorzichtig wat hoop. ,,Het CDA beweegt. Nu moet de VVD ook voor ons opkomen."

En weer stroomt het grasveld voor het provinciehuis vol tractors. Tussen de hekken op het modderige veld vol bandensporen staan een kleine vijftig voertuigen. Dichterbij de ingang staan er nog eens een stuk of twintig. Op een van de tractoren wappert de Friese vlag, als eerbetoon aan de provincie die wel al zwichtte voor het protest.

Om ook in Brabant resultaat te oogsten, gaan de boeren deze week elke werkdag naar het provinciehuis. Het zwaartepunt van het protest ligt op vrijdag, wanneer de politiek een besluit neemt over een belangrijke deadline. Het ziet er nu naar uit dat boeren voor 1 april 2020 een vergunning aan moeten vragen voor een schonere stal. De actievoerders eisen uitstel. Onder meer omdat onduidelijk is hoe de Brabantse regels zich verhouden tot nieuw landelijk beleid dat er aan zit te komen.

Of zoals ZLTO-voorzitter Wim Bens door de megafoon schalt: ,,Het allerbelangrijkste is dat 1 april 2020 van tafel moet. Wij willen tijd hebben om goed te kijken welke keuzes we maken voor onze toekomst. Daarom luiden we elke dag om twaalf uur de noodklok!" Het levert hem applaus op van ruim honderdvijftig boeren uit Noordoost-Brabant. Vandaag nemen boeren uit Midden-Brabant het stokje over, morgen die uit West-Brabant en donderdag uit Zuidoost-Brabant. Vrijdag is iedereen van de partij.