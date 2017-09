Amandus Lundqvist: Meer geld is 'natuurlijk belangrijk' voor innovatie

EINDHOVEN - Amandus Lundqvist stopt als boegbeeld van de hightech wereld. Hij wordt dinsdag opgevolgd door Marc Hendrikse, topman van NTS Group in Eindhoven. De ervaren bestuurder Lundqvist heeft nog meerdere ideeën voor zijn opvolger. En dat er studentenstops op de TU/e, zijn oude werkgever, dreigen, dat is 'uit den boze'.

Een boegbeeld staat doorgaans fier maar statisch op de boeg van een schip. Hoewel Amandus Lundqvist (72) qua postuur op deze plek niet zou misstaan, was hij als boegbeeld allerminst statisch. Zes jaar bewoog hij zich heel actief in de wereld van de hightech als boegbeeld van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). De overheid had het topsectorenbeleid in 2011 zo bedacht en dat de aanpak nu vruchten af lijkt te werpen is mede te danken aan Lundqvist, die dinsdag afscheid neemt.

"Toen werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes me in juni 2011 vroeg kon ik eigenlijk niet nee zeggen omdat ik overal al zo intensief bij betrokken was", zegt Lundqvist in zijn villa in de bossen van Gilze. In een hoog tempo somt hij de vele lijntjes in zijn enorme netwerk op, die hij in zijn nieuwe functie al meteen legde. Eerder was Lundqvist zeven jaar voorzitter van het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven en daarvoor was hij directievoorzitter van IBM in Europa. "Daardoor had ik veel met hightech te maken gehad, zowel vanuit de kant van het bedrijfsleven als vanuit de kant van kennisinstellingen. En Maxime Verhagen, destijds minister van Economische Zaken, vond dat een goede combinatie. Hij had ingezien dat de gouden driehoek de sleutel tot succes is. In Brainport, waar dit ook wel de triple helix wordt genoemd, lag het bewijs dat intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid tot goede resultaten leidt. Via het topsectorenbeleid wilde Verhagen dat landelijk uitrollen. We hebben een topteam geformeerd, met een goede ondersteuning, waar we echt goed mee aan de slag konden gaan."

Gevarenzone

Lundqvists team werd bij de start meteen voor problemen gesteld. "Het topsectorenbeleid was ook een bezuinigingsmaatregel. De FES-middelen, aardgasbaten die werden ingezet om wetenschappelijke en innovatieve projecten te financieren, vielen helemaal weg. Daardoor kwamen innovatiepareltjes zoals het Eindhovense Holst Centre in de gevarenzone. Als voorzitter van Point One, dat verantwoordelijk was voor de verdeling van geld, zag ik flink wat funding wegvallen."

Daar stond tegenover dat de opdracht aan de beheerders van de gelden voor de wetenschap, zoals STW en FOM, was om samen te werken met bedrijven. "Met dat gegeven zijn we aan de slag gegaan en hebben we roadmaps voor innovatie geformuleerd. Instellingen als Holst Centre moesten andere financieringsbronnen krijgen. We klopten aan bij de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en de moeders van Holst, TNO en Imec. Er waren er meer, zoals het Embedded Systems Institute in Eindhoven, Nano Next en het Dutch Composite Platform. Die hebben we grotendeels onder kunnen brengen bij de drie technische universiteiten, met intensieve inbreng van betrokken bedrijven."

Quote We klopten aan bij de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en de moeders van Holst, TNO en Imec. Er waren er meer, zoals het Embedded Systems Institute in Eindhoven, Nano Next en het Dutch Composite Platform Amandus Lundqvist

Lundqvist trok ook de kar bij de realisatie van nieuwe initiatieven. "Daarvoor hadden we de TKI, Topconsortium voor Kennis en Innovatie, als instrument, waarvoor de overheid 40 miljoen euro beschikbaar stelde. We hebben daar heel wat nieuwe innovatieve projecten, zoals voor health en fotonica, mee op kunnen zetten. Ik denk dat de nieuwe regering hier een verbetering moet aanbrengen om het succes van de TKI's te vergroten. Nu financiert de overheid 25 procent en dat zou moeten worden verhoogd naar 40 tot 50 procent. Het beoogde multiplier effect begint dan pas goed te werken."

Verder vindt Lundqvist dat het beleid niet te veel moet veranderen. "Meer geld voor topsectoren, we hebben een miljard euro gevraagd, is natuurlijk wel belangrijk. Dat moet echt gebeuren, omdat de landen om ons heen dat ook doen en we onze voorsprong willen houden en uitbouwen."

Het werkveld zal wel enigszins veranderen, verwacht Lundqvist. "We zullen meer met andere topsectoren verbindingen moeten leggen om een van de zogeheten maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Die liggen op vlakken als vergrijzing, energie en milieu. Ik ben bezig met een project samen met de topsectoren Chemie en Energie om grootschalige energieopslag mogelijk te maken. Nodig in een wereld met zonnecellen en windmolens als de zon niet schijnt en het windstil is. Samen met de topsector Tuinbouw wordt gewerkt aan een project Hightech to Feed the World. Zo moeten er steeds meer van dit soort cross-overs ontstaan."

Robots

Ook moet er volgens Lundqvist ruimte blijven voor nieuwe ontwikkelingen om de concurrentiepositie van de Nederlandse hightech te versterken. "De industrie is nu bezig met Smart Industry, waarbij robots en computersoftware de productie moeten verbeteren. Ook proeven met nieuwe manieren van produceren in zogeheten fieldlabs moeten ruimte krijgen. Er zijn heel wat van dit soort lijntjes waar mijn opvolger mee aan de slag kan."

Hoewel boegbeeld geen fulltime baan is, is Lundqvist naar eigen zeggen nog niet aan zijn pensioen toegekomen. "Maar het is mooi om te zien dat bijvoorbeeld het thema van de gouden handen en hoofden best goed is uitgepakt. Er is vanuit de jeugd weer veel belangstelling voor techniek en mijn vorige werkgever de TU/e krijgt veel aanmeldingen. Dat er studentenstops dreigen is natuurlijk uit den boze en moet koste wat het kost worden tegengegaan. Ook denk ik dat het thema internationalisering, met een goede jaarlijkse aanwezigheid op de Hannover Messe, goed is geslaagd."