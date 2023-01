Amphia stopt met afspraakbrieven per post

Met video Stroomsto­ring in omgeving van Tilburg na anderhalf uur opgelost, Efteling-attracties opgestart

TILBURG - Door een enorme stroomstoring zaten dinsdagmiddag ruim 38.000 gebruikers in Tilburg en de omgeving zonder elektriciteit. Vooral de directe omgeving van de stad had daar last van: zo was de stroom ook in achttien andere plaatsen uitgevallen. Door de storing zat ook de hele Efteling zonder elektriciteit. Rond 15.50 uur had iedereen in de omgeving weer stroom.

16:50