Amphiabaas terug nadat hij zelf corona had. ‘De wachtlijsten voor de reguliere zorg zijn 2 tot 3 keer zo lang geworden’

En toen was u opeens zelf patiënt. Hoe zwaar was het?

,,Qua ziekte viel het mee. Ik heb wel negen dagen koorts gehad, maar ademhalingsproblemen zoals veel patiënten die wij hier krijgen, gelukkig niet. Veel zwaarder was het idee dat ik, terwijl het in het ziekenhuis zo druk was, naar huis moest. Echt een ontzettend rotgevoel, het voelde alsof ik ze in de steek liet.’’

Enig idee waar u het virus hebt opgelopen. In het Amphia?

,,Dat weten we niet, ik denk zelf bij een vergadering buiten het ziekenhuis waar ook iemand was die al klachten had. Maar het kan ook thuis gebeurd zijn, mijn vrouw en kinderen zijn ook ziek geweest. Ik had zelf lang nergens last van, totdat ik op een donderdagochtend in het ziekenhuis opeens koortsverschijnselen kreeg. Dan weet je wat je te doen staat: wegwezen, hoe moeilijk dat ook is. Een paar dagen later heb ik me bij de huisarts laten testen. Positief.‘’

Terug naar het ziekenhuis. Waar staat het Amphia momenteel als het gaat om corona?

Duidelijk is dat we de piek nu wel hebben gehad. De nood-intensive care die we hadden opgetuigd is weer afgeschaald. Op de top hadden we 44 IC-bedden voor corona in gebruik, nu liggen daar nog 18 patienten. Hetzelfde verhaal geldt voor de cohorts, de speciale geïsoleerde verpleegafdelingen voor corona. Daar hadden we op een gegeven moment 160 bedden. Nu nog zo’n 25.’’

Dat betekent meer ruimte voor de ‘gewone’ zorg. Hoe staat het daarmee?

,,Die komt heel langzaam weer op gang. We mikken voorlopig op 25% van wat we voor corona deden. Dat geldt voor zowel operaties als de poliklinieken. Maar bepalend daarin is de capaciteit op de intensive care. Daar draait eigenlijk alles om. Die moet voldoende zijn en dat zien we gelukkig nu ook.’’

Door corona is een enorm stuwmeer ontstaan aan uitgestelde zorg. Hoe lang zijn de wachtlijsten inmiddels?

,,Dat varieert per vakgebied. Maar het moge duidelijk zijn dat die wachtlijsten enorm zijn opgelopen, ze zijn gemiddeld twee tot drie keer langer dan voor de crisis. Waarbij we er alles aan doen om urgente ingrepen ook zo snel mogelijk te doen. De wachtlijst voor een open hartoperatie is een heel andere dan die voor hamertenen om maar wat te noemen.”

Maar hoe zorg je ervoor dat ‘gewone‘ zorg die niet kan wachten ook snel plaatsvindt?

,,Door selecties te maken. We maken een urgentielijst. Wie moet er zo snel mogelijk worden geholpen? Die bellen we op voor een afspraak. Patiënten met minder urgente klachten zullen nog even moeten wachten. Afhankelijk van het verdere verloop van corona, zal het echt nog heel lang gaan duren voordat we dat stuwmeer hebben weggewerkt.’’

Veel patiënten aarzelen naar het ziekenhuis te komen, bang voor besmetting. Bemoeilijk dat het opstarten van die normale zorg?

,,Dat speelt ons wel parten. We merken dat patiënten het soms nog niet helemaal vertrouwen. Gelukkig zijn de meesten wel overtuigd als we ze vertellen dat daar geen reden voor is. Al die coronapatiënten liggen in isolatie. Dit is een relatief veilige plek. In de supermarkt loop je meer kans het virus op te lopen.’’

Hoe staat het met het doorverwijzen van patiënten door de huisartsen naar het ziekenhuis?

,,Dat komt ook maar mondjesmaat op gang. En dat is misschien nog wel het meest alarmerend. De huisarts moet laagdrempelig zijn. Maar ook daar zien we dat patiënten die huisarts mijden, terwijl ze wel klachten hebben.’’

De coronacrisis kent niet alleen maar nadelen. We lijken de gezondheidszorg massaal in ons hart te hebben gesloten.

,, En daar ben ik heel blij mee. De afgelopen jaren is onze sector in diskrediet gebracht. Hoe vaak hebben we niet moeten horen dat het in de gezondheidszorg alleen maar om geld zou gaan en niet om de patiënt. Dat er sprake zou zijn van oneigenlijk gebruik van zorg. Deze crisis heeft laten zien hoe belangrijk onze sector is en hoe gedreven de mensen zijn die erin werken. Dat moeten we ook na corona zien vast te houden.‘’

Merkt u al dat er meer belangstelling is voor het vak van verpleegkundige?

,,Nou, ik heb regelmatig contact met Avans Hogeschool. En daar hoor ik dat er meer belangstelling is voor de zorgvakken. Dat was vorig jaar al zo en dit jaar nog meer. Dat stemt mij hoopvol.‘’

Door de coronacrisis loopt het Amphia inkomsten mis uit de gewone zorg die grotendeels op z’n gat ligt. Moeten de 4.000 medewerkers van het ziekenhuis zich al zorgen gaan maken over hun salaris?