Amy is gek op haar Stage Manager en de prinses van Maarten in een roze jurk op Friese klompen

Dit artikel wordt gedurende de dag ververst.

Deelneemster aan Temptation Island Milou van Agtmael overleefde die relatietest en is nog steeds dolgelukkig met haar vriend Heiki. Dat blijkt wel uit deze super romantische foto’s vanuit Parijs.

De zusjes van OG3NE doen goede zaken. En ook op liefdesgebied. Amy is helemaal vol van haar grote liefde en tevens Stage Manager.

Ga je nog naar ADE? Gwen van Poorten wel. En als ze er net zo veel zin in heeft als het kind op deze video, dan houdt ze het waarschijnlijk nog veel langer vol dan vijf dagen.

Vader-en-zoon quality tijd voor Frans Bauer vandaag. Hij brengt de dag door met zijn jongste zoon en tevens knuffelbeer, Lucas.

Zou de uitspraak ‘zo vader zo dochter’ ook voor Maarten van der Weijden opgaan? Want als dat zo is zien we hem binnenkort in een roze jurk op Friese klompjes rondlopen.

Vanavond is een spannende aflevering voor de Expeditie Robinson-kijkers. Het is tijd voor de samensmelting en onze Brabantse chef Hugo Kennis is nog steeds in de race. Hij vraagt zich af of hij de samensmelting haalt. Iets waar hij natuurlijk allang een antwoord op heeft, maar wij nog even op moeten wachten.

Het gebeurt niet vaak, maar vandaag kunnen we eindelijk weer eens genieten van een niet-gesponsorde foto van Sylvie Meis. Waar de presentatrice normaal geen kans onbenut laat om producten aan te prijzen en te schnabbelen, plaatst ze nu ‘slechts’ een foto in een jurk. Dat is even wennen!