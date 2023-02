Andelse orchideeënkweker mag toch uitbreiden én 274 arbeidsmigranten huisvesten

In de verleende vergunning is echter opgenomen dat de huisvesting pas in gebruik mag worden genomen op het moment dat de ondernemer deze nodig heeft voor werkzaamheden in zijn eigen bedrijf. ‘Om de belangen van de inwoners van Andel te borgen, wordt een prestatieovereenkomst afgesloten’, schrijft het college, die benadrukt een zorgvuldige afweging te hebben gemaakt van alle belangen.

,,De verlening van deze vergunning kent een lange weg”, stelt wethouder Shah Sheikkariem. ,,We hebben gedegen en gedetailleerd onderzoek uitgevoerd dat hoort bij een aanvraag met een dergelijke impact op de omgeving. Als college hebben we ook zorgvuldig gekeken naar de belangen van onze inwoners in Andel. De vergunning wordt dan ook niet zomaar verleend.”

Verzet

Andel kwam vlak voor de zomer van 2021 in verzet, nadat inwoners notie kregen van de komst van zo’n 500 arbeidsmigranten naar het dorp. Middenweg Agro BV had inderdaad laten weten grote behoefte te hebben aan uitbreiding, maar dat het om hooguit 274 arbeidsmigranten zou gaan. Toch volgde er een brief van inwoners, omdat de komst van de arbeidsmigranten een inwonersgroei zou betekenen van ruim 11 procent. Veel te veel, vonden de inwoners. Uiteindelijk zetten 900 inwoners een handtekening om de komst van de arbeidsmigranten te voorkomen.

Ook leidde de vergunningsaanvraag tot politieke onrust. Met name de VVD was erg kritisch. Het college van burgemeester en wethouders leek zich echter ook geen raad te weten en trok vanwege alle commotie de beleidsregels in, om zich te beraden op nieuwe regels. De aanvraag van het glastuinbouwbedrijf voor een vergunning werd daarmee buiten behandeling gesteld.

Dringende advies

Het bedrijf stapte vervolgens naar de bezwaarschriftencommissie, nadat een eerdere verzoeningspoging tussen gemeente en bedrijf was mislukt en een rechtszaak op het laatste moment was afgewend. De bezwaarschriftencommissie concludeerde dat het buiten behandeling stellen van de aangevraagde vergunning onrechtmatig was en dat het verzoek opnieuw in behandeling zou moeten worden genomen. Het college nam dat dringende advies over en nam de aanvraag alsnog in behandeling.

Burgemeester en wethouders hebben nu laten weten dat ze de gevraagde omgevingsvergunning hebben verleend aan de orchideeënkweker en zeggen erbij dat ze goede hoop hebben dat de grootste zorgen bij de inwoners zijn weggenomen. ,,Een van de belangrijkste zorgen van de inwoners is dat de arbeidsmigranten veel eerder naar Andel komen, dan dat zij nodig zijn voor het werk in de kassen. We hebben daarom een bepaling opgenomen in de vergunning die dit voorkomt”, aldus Sheikkariem.

Ook gaat een extern bureau onderzoek doen naar de daadwerkelijke impact van de komst van de tijdelijke buitenlandse werknemers. Daarbij worden ook inwoners uitgebreid geïnterviewd. De gemeente en het bedrijf hebben duidelijk afgesproken eventuele adviezen en aanbevelingen op te volgen.

