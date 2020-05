Ander klimaat, andere tuin: ‘Ook aan een groene tuin hoef je niet veel te doen’

Selwyn Strijker is hovenier en eigenaar van het bedrijf StrijkerGroen. Hij onderhoudt en maakt tuinen in de omgeving van Eindhoven en Amersfoort. Momenteel is hij bezig met de aanleg van een tuin in Eindhoven. Van een betonnen doos naar een groene, leefbare tuin met prachtige borders vol lupines, salvia's en wilde bloemen, een stukje gras, bomen, zitjes en een schommel.



Strijker: ,,Het klimaat wordt steeds extremer: droog, warm en harde buien. Dat betekent dat er beplanting nodig is om het vocht vast te houden. Die trend zie ik, althans, de mensen zijn zich er van bewust, maar doen er nog te weinig mee. Ze kiezen toch vaak voor een onderhoudsvrije tuin met veel verharding als tegels en zelfs kunstgras. Maar aan een groene tuin hoef je ook niet veel te doen, zeker als je aan permacultuur doet. De aanplant vergt wat tijd, maar verder gaat het vanzelf.”