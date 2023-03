Andere speelwijze helpt winkelend Achilles Veen op weg naar lijfsbehoud: ‘We blijven erin, zeker’

‘Ik dacht al snel, dit wordt een ramp’: FC Den Bosch-vol­ger beleeft voetbalhis­to­rie met 13-0 in Zwolle

DEN BOSCH - Al sinds de zomer van 2015 volgt Jan Martens FC Den Bosch op de voet voor het Brabants Dagblad. Vrijdagavond was hij in Zwolle van dichtbij getuige van voetbalhistorie. Bij PEC Zwolle evenaarden de Bosschenaren de grootste nederlaag ooit in het betaalde voetbal: 13-0. ,,Vanuit de interviewruimte zag ik de kleedkamerdeur een paar keer opengaan. Daar zat een compleet verslagen groep.”