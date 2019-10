André Trompers hoofdredacteur BN DeStem

“Wij hebben het volste vertrouwen dat André met zijn vernieuwingsdrang, zijn vermogen te inspireren en zijn verbondenheid met BN DeStem in staat is de redactie journalistiek te laten groeien én online een groter en betalend publiek te bereiken,” aldus de selectiecommissie. “André is bovendien niet het type dat op de winkel past. Hij gaat ervoor. Zijn gretigheid, leergierigheid en energie zijn immens.”

“De afgelopen jaren hebben we digitaal vooral bereik tot stand proberen te brengen. Dat is gelukt, want we hebben meer lezers en bezoekers dan we ooit bij BN DeStem hebben gehad,” zegt Trompers over zijn ambitie. “Nu moeten we ervoor zorgen dat mensen onze stukken beter uitlezen, meer van ons willen lezen en op basis hiervan een abonnement afsluiten. Geen clickbait-data dus, maar gegevens die ons journalistiek verder kunnen brengen.”