Anna Jooss (70) ontsnapte uit een sekte: ‘Ik zou m'n familie nooit meer mogen zien’

Nieuwsover­zicht | Meerdere illegale feesten in Brabant - Tóch een beetje carnaval in dorpen en steden

14 februari Geen carnaval dit jaar, maar dat werd voor veel mensen enigszins goed gemaakt door het schitterende schaatsweer. Zondag was het zeer waarschijnlijk de laatste dag dat we de ijzers onder konden binden, nu de dooi gaat inzetten. Toch werd carnaval niet vergeten: in veel steden en dorpen in Brabant waren mensen verkleed in het centrum of op het ijs te vinden. Op enkele plekken moest de politie ingrijpen, omdat het te druk werd. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 3497 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets boven het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen van 3390 per dag. Het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft langzaam dalen. Dat en meer in ons nieuwsoverzicht van zondag.