Anne (24) zat net met bordje nasi op schoot, toen ze wartaal begon uit te slaan: ‘Op dat moment staat alles stil’

Huis en Haard Jan en Marianne wonen in een voormalig klooster: ‘Om naar de wc te gaan moet je even lopen’

TILBURG - Het voormalige Dominicanessenklooster in de Tilburgse Dr. Nuijensstraat werd 22 jaar geleden in drieën opgedeeld. Sindsdien wonen Jan Timmermans en Marianne Sieverding in het middelste deel, met de kloosterkapel als absolute blikvanger.