Anne (27) spaart al zeven jaar, maar heeft nog steeds geen huis in haar dorp

analyse Hoe de burgemees­ter van Oss een mikpunt werd in de raad: ‘Het is lastig ingrijpen als het over jezelf gaat’

OSS - In haar eerste decennium als burgemeester klonk voor Wobine Buijs vooral ontzag en respect. Maar na de laatste verkiezingen is de toon veranderd in de gemeenteraad. Nieuwe partij DDO schuwt de persoonlijke aanval niet. En dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt nu zelfs de oppositie.