Anne Wil Blankers vertelt verhaal over haar leven in De Lievekamp in Oss

Anne Wil Blankers is al zestig jaar een gelauwerde actrice. Ze speelde onder meer in stukken van Shakespeare, maar ook in talloze films en televisieseries. Tijdens deze middag vertelt ze over haar 60-jarige loopbaan als actrice en de verschillende rollen die ze gespeeld heeft in haar glansrijke carrière. Ze legt uit hoe je met tekstbehandeling omgaat en hoe een acteur zich voorbereidt op een nieuwe rol. Ook krijgt het publiek de kans om de Nederlandse actrice vragen te stellen over het acteren en haar rollen.