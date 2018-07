Annika niet vies van een koeienkont

Zomerserie Logistiek: Bloeiende logistiek staat voor grote uitdagin­gen

18 juli BREDA - De logistiek in Brabant beleeft een ongekende bloeiperiode. Overal in de provincie schieten grote distributiecomplexen als paddenstoelen uit de grond en transporteurs draaien overuren. Dat laatste door de drukte, maar ook door personeelstekort. Maar kan deze ongebreidelde groei doorgaan nu de beschikbare ruimte drastisch is afgenomen en het nijpende personeelstekort de vervoerders in een steeds steviger houdgreep neemt?