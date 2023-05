Anouk (17) had wel zin in een uitdaging, nu doet ze in elf vakken vwo-examen

Extra vroeg op om bij Bruna Bergeijk de nieuwste Lucinda Riley te scoren: ‘Mij niet storen de komende tijd!’

BERGEIJK – Donderdag is Bruna Bergeijk speciaal een uur eerder open gegaan voor de verkoop van Atlas, het nieuwe boek van Lucinda Riley. Dit laatste deel in de succesreeks De Zeven Zussen is het meest gereserveerde boek in deze lokale Bruna sinds hun opening in 2009. En dat werd feestelijk gevierd met een ontbijtje to go voor de klanten.