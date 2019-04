Anti-abortusprotest: Marginaal maar lastig

Minister Hedy d’Ancona sprak de woorden in 1991 bij de opening van een Eindhovense abortuskliniek. Met haar kritiek op de anti-abortusdemonstranten veroorzaakte de PvdA-minister de nodige ophef. De christelijke partijen stelden er vragen over in de Tweede Kamer. Tien jaar eerder was bij de voorbereiding van de Wet Afbreking Zwangerschap afgesproken dat de regering geen activiteiten zou ondernemen die als ondersteunend voor abortus zouden kunnen worden opgevat. D’Ancona werd verweten dat zij die afspraak had geschonden.