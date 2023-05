Anton (94) doet ook de laatste sportles van Olga mee, op zijn pantoffels: ‘Een pluimpje voor mezelf als ik heb meegedaan’

30ste Lelieloop Et­ten-Leur door de polder, door de wijk en natuurlijk door de molen

ETTEN-LEUR - De Lelieloop is een vast onderdeel van de Leurse Havenfeesten op Tweede Pinksterdag. Die traditie heeft dit jaar een bijzonder tintje. Het wordt de 30ste Lelieloop over een nieuw parcours. Wat wel hetzelfde blijft is de doortocht, dwars door korenmolen De Lelie.