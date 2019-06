ANWB waarschuwt: al vroeg filevorming op wegen rondom Volkel

Oproep Eikenpro­ces­sie­rups: veel overlast in Brabant, waar heb jij hem gespot?

13 juni De eikenprocessierups slaat in alle hevigheid toe. De overlast is zo groot dat bestrijdingsbedrijven het werk nauwelijks meer aankunnen. BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad brengen de locaties in kaart. Waar heb jij nesten van de eikenprocessierups gezien?