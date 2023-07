Applaus voor doorgeefwinkel Fijnaart om verspilling zorgmateriaal tegen te gaan

Man valt van elektri­sche step in Valkens­waard en raakt gewond, politie neemt e-step mee

VALKENSWAARD - De bestuurder van een elektrische step is zondagavond van zijn voertuig gevallen in Valkenswaard. Dat gebeurde op de rotonde aan de Waalreseweg. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.