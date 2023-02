Archeologen wroeten en vinden sporen, potdelen en een put in Boxmeer

Huis en haard Jeroen en Jet wonen in een vroeg-duur­zaam huis en delen een tuin met alle buren; ‘Diegene die voor de kippen zorgt, mag de eieren houden’

BOXTEL - De Open Cirkel in Munsel is een bijzondere binnentuin met daaromheen vijftien huizen. In een ervan woont Jeroen Rath met zijn vrouw Jet Steendijk. De woningen uit 1995 waren destijds al duurzaam met houtskeletbouw, zonnepanelen en een zonneboiler.