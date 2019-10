Art op de foto met Rick Astley en een miljoen volgers voor Giel de Winter

Na regen komt zonne­schijn: tempera­tuur stijgt donderdag tot 20 graden

22 oktober EINDHOVEN - Werd het land afgelopen dagen geteisterd door veel regenbuien, belooft de temperatuur aankomende donderdag de 20 graden aan te tikken. En dat is hoog, want een gemiddelde middagtemperatuur voor deze tijd van het jaar is 13 graden.