Art Rooijakkers heeft een zomerdate en Lucille Werner is benieuwd naar nieuwe minister

ANWB waarschuwt: al vroeg filevor­ming op wegen rondom Volkel

15 juni VOLKEL - Het is zaterdagochtend aansluiten in de file op de wegen rondom vliegbasis Volkel. Al vroeg op de dag is het weer druk vanwege de Luchtmachtdagen. De ANWB waarschuwt. ,,Vooral op de N605 en de N277 is het aansluiten.”