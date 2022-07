Attentie attentie, de NS zet té weinig bussen in vanaf Den Bosch: ‘Mooi klote, 2 uur per dag extra reistijd’

Nieuwsover­zicht | Boetes voor proteste­ren­de Brabantse boeren - Gezin uit Werkendam te zien in Een huis vol

Boeren protesteerden opnieuw op grote schaal tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Distributiecentra en snelwegen werden geblokkeerd en boeren verzamelden zich bij het gemeentehuis in Hoogerheide. Verder was de A16 bij Galder een groot gedeelte van de dag dicht door een gekantelde vrachtwagen. En het populaire tv-programma Een huis vol keert terug. Dit keer wordt een gezin van tien uit Werkendam gevolgd. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

4 juli