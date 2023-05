Auto in een greppel in Waalwijk, bestuurder is nergens te bekennen

Opvallend veel tips na oproep over aanslag met explosief bij woning aan Bossche Zirkoon

DEN BOSCH - De oproepen over de aanslag met een explosief bij een woning aan de Bossche Zirkoon in december vorig jaar, hebben nog opvallend veel tips opgeleverd. Ook lijkt na onderzoek geen verband te bestaan met andere explosies in Den Bosch.