Auto in sloot in Drunen, gewonde naar ziekenhuis

VIDEO Vrouw op speedpede­lec ernstig gewond door botsing tegen geparkeer­de aanhanger van vrachtwa­gen

Een vrouw op een speedpedelec is vrijdagochtend tegen een geparkeerde aanhanger van een vrachtwagen gefietst. Ze is daarbij ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 07.30 uur op de Volkelseweg (N264) in Wilbertoord (bij Mill).

11:51