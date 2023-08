Auto landt bij botsing ondersteboven op stoep in woonwijk Nistelrode

Vrijgespro­ken voor schoolbran­den, maar OM wil dat Ossenaar (24) voor brandende prullenbak toch naar tbs-kli­niek gaat

DEN BOSCH - Een prullenbakbrandje in 2021. Is dat voldoende om een 24-jarige Ossenaar twee jaar na dato tbs met dwangverpleging op te leggen? Advocate K. Elema sprak over een kwajongensstreek. Zij vond niet dat de man een gevaar vormde voor de samenleving.