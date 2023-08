Auto op zijn kop in sloot Klundert, bestuurster naar het ziekenhuis

met video Kortsmit tempert hoge verwachtin­gen bij NAC: ‘We zijn nog niet zo ver als iedereen denkt’

Vanaf de andere kant van het veld zag NAC-doelman Roy Kortsmit zijn ploeg vrijdagavond ternauwernood ontsnappen aan een nederlaag bij de seizoensopening in Dordrecht. ,,Rond gaan rennen bij 2-2 vond ik een beetje overdreven, maar geloof me: ik was echt blij.”