Auto's bedekt onder een laag Saharazand

Maandag was de concentratie Saharastof boven ons land het hoogst. Vooral in het westen was dat goed te merken, omdat daar meer buien zijn gevallen. De neerslag bestaat uit een mengsel van water en Saharazand. Dat dwarrelt dan neer op auto's en tuinmeubels. Dinsdag kunnen er in de middag veel buien vallen in het zuiden van het land waardoor alles wat buiten staat vies kan worden. Als het buiten droog blijft, merk je alleen dat er Saharazand in de lucht hangt aan een kleurrijke zonsopkomst en zonsondergang.



Dit is ook gelijk de reden waarom het deze dagen minder warm is dan afgelopen weekend. "Door de dikke bewolking kan de zon het aardoppervlak minder opwarmen. Hierdoor zal de temperatuur op veel plaatsen lager uitvallen dan in het weekend", stelt Wilfred Janssen van Weerplaza.



Maar niet getreurd. De pluim met Saharastof hing vooral maandag boven het land. Dinsdag passeert een front die het luchtruim 'schoonmaakt' en de stofdeeltjes verder naar het noorden drukt. Vanuit het zuiden gaan we vanmiddag de zon dus vaker zien. Al wordt het niet helemaal wolkenloos. De lucht is namelijk door een nabijgelegen storing nog onstabiel. De kans op enkele buien blijft aanwezig.