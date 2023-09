Auto's botsen in Roosendaal, één schiet door en rijdt tegen boom aan

Huub en Wies wisten het al vroeg en verloofden zich op hun 16de, nu viert het Valkens­waard­se paar zijn gouden huwelijk

VALKENSWAARD - Na het werkzame leven van het gouden echtpaar Huub en Wies Reemers-Samidjono in Valkenswaard is de aandacht voor bewegen erg belangrijk geworden. ,,We stappen heel veel op de fiets.”